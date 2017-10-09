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В Симферополе водителям автобусов «закон не писан» – лихачат на неисправных машинах

В Симферополе водителям автобусов «закон не писан» – лихачат на неисправных машинах

За две недели сентября симферопольские водители автобусов 71 раз нарушили Правила дорожного движения.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД из автомобилей без служебной символики ведут скрытое видеонаблюдение за автобусами по маршрутам их следования и фиксируют правонарушения. Маршруты определяются на основании анализа аварийности.

Итогом «Декады безопасности на пассажирском транспорте», проходившей с 14 по 29 сентября, стали выявленные 34 нарушения перевозки людей, 9 фактов эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями, 14 раз водители неправильно маневрировали, 2 – распололагались на проезжей части, 7 случаев неправильной остановки и стоянки, 2 нарушения правил пользования тахографом и дважды водители игнорировали требования дорожных знаков.

Кроме того, автоинспекторы зафиксировали одно управление автобусом, не зарегистрированном в установленном порядке.

В результате рейда четыре должностных лица привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Симферополь, Оксана Мурзина

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