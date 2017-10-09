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Крым

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В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)

В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)
Фото Автопартнёр Крым «ВКонтакте»

В поселке ГРЭС под Симферополем провалился груженый самосвал китайского производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие произошло в переулке Марсовый.

Автомобиль «Shacman» съехал с дороги и «ушел» задней частью под землю.

Как выяснилось позже, в этом дворе идут ремонтные работы. В том месте, где застрял самосвал, проходит канализация.

Новый День: В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)
Новый День: В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)
Новый День: В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)
Новый День: В Симферополе провалился в канализацию китайский самосвал (ФОТО)

Фото Автопартнёр Крым «ВКонтакте»

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 09.10.17

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