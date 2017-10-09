Под Керчью археологи раскопали древнегреческое военное поселение

Российские археологи при раскопках на Керченском полуострове обнаружили поселение древнегреческих солдат, основанное в 4 веке до нашей эры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», найденные артефакты позволяют утверждать, что поселение использовали как опорный пункт, в котором проживали солдаты.

Найденные строения однотипны, поэтому предположительно они могли служить казармами. Стены строений были толстыми и имели удобное расположение как для солдат, так и для обороны.

Во рве глубиной примерно 1,7 метров была найдена однотипная посуда и предметы быта.

Также выяснилось, что продукты питания завозились из других стран.

По мнению археологов, найденное военное поселение относится к Боспорскому царству.

Керчь, Мария Моссур

Керчь. Другие новости 09.10.17

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