Под Керчью археологи раскопали древнегреческое военное поселение

Российские археологи при раскопках на Керченском полуострове обнаружили поселение древнегреческих солдат, основанное в 4 веке до нашей эры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», найденные артефакты позволяют утверждать, что поселение использовали как опорный пункт, в котором проживали солдаты.
Найденные строения однотипны, поэтому предположительно они могли служить казармами. Стены строений были толстыми и имели удобное расположение как для солдат, так и для обороны.
Во рве глубиной примерно 1,7 метров была найдена однотипная посуда и предметы быта.
Также выяснилось, что продукты питания завозились из других стран.
По мнению археологов, найденное военное поселение относится к Боспорскому царству.
Керчь, Мария Моссур
Керчь. Другие новости 09.10.17
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