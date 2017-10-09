В Крыму весь день отключается вода и гаснет свет

Крымчане из-за непогоды и аварий на сетях холодного водоснабжения остались без света и воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разгулявшаяся на полуострове непогода оставила без электроснабжения жителей Симферополя, Коктебеля, Армянска, а также Симферопольского, Кировского и Красногвардейского районов.

Всего за минувшие сутки в «Крымэнерго» зафиксировали порядка 40 аварийных отключений. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

При этом в Ленино из-за крупной аварии на сетях холодного водоснабжения без воды остались почти 8 тысяч жителей. «Сейчас там идут работы. Ожидается, что прорыв устранят до конца сегодняшнего дня», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

Также водоснабжение отсутствует в четырех районах Керчи: здесь проводятся работы по «переврезке» на водоводе диаметром 500 мм по улице Шоссе Героев Сталинграда.

Ожидается, что вода в квартиры керчан вернется до 24:00. В частности без водоснабжения остались жители микрорайонов Верхний и Нижний Солнечный, район Гидростроителей и поселок Новый.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 09.10.17

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