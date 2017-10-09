Крым и Севастополь в хвосте рейтинга по вкладу малого бизнеса в местную экономику

Доля малого бизнеса в экономике Крыма и Севастополя ничтожна мала.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге регионов по обороту продукции малого бизнеса на душу населения по итогам 2016-го года Севастополь с показателем 161 тысяча рублей занял 65-е место. Крым (124 тысячи рублей) разместился на 10 строчек ниже.

В «тройке» областей, где малый бизнес чувствует себя относительно комфортно, оказались Санкт-Петербург (730 тысяч рублей на душу населения), Москва (677 тысяч рублей), Сахалинская область (613 тысяч рублей).

В топ-10 попали также Магаданская область, Приморский край, Калининградская, Новосибирская области, Камчатский край, Воронежская и Свердловская области.

«В этих регионах малому бизнесу уделяется больше внимания, он эффективнее поддерживается властями и, соответственно, дает больший вклад в валовый региональный продукт», – цитирует сайт viperson.ru директора Центра исследований региональной экономики Юрия Корчагина.

Замыкают рейтинг Калмыкия (72 тысячи рублей), Ингушетия (50 тысяч рублей), Дагестан 928 тысяч рублей).

Напомним, на прошлой неделе министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, заявлял, что полуостров находится в числе лидеров в России по количеству индивидуальных предпринимателей на душу населения.

«В крымчанах сильна предпринимательская жилка, что создает правильный и важный фундамент для развития экономики», – цитирует министра РИА Новости. Между тем, регионы, которые гораздо меньше по площади и, видимо, не столь богаты на бизнесменов (Адыгея – в четыре раза меньше по территории и Чечня – почти в два раза) опередили Крым на несколько пунктов.

Симферополь, Галия Шакирова

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