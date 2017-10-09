В Луговом крымчанин узнал от полицейских, что его давно обокрали

Полицейские Ленинского района вместо одной заявленной кражи раскрыли сразу три.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в ходе расследования похищения строительного инструмента из цеха в селе Луговое был задержан 21-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Крымчанин не только признался в содеянном, но и рассказал еще о двух эпизодах. В частности, помимо инструмента в предыдущий «визит» в цех молодой человек украл сварочный аппарат, который успел выгодно продать односельчанину. В помещение предприимчивый воришка залезал через разбитое окно.

Кроме того, крымчанин успел «прикарманить» латунные радиаторы другого жителя Лугового. Причем так, что хозяин даже не заметил пропажи имущества и был очень удивлен оперативности местных стражей правопорядка.

Сварочный аппарат, радиаторы и инструменты возвращены законным владельцам.

В отношении вора, который в настоящее время находится под стражей, возбуждено сразу три уголовных дела по пункту «б», п «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину).

Максимальное наказание по данной статье – 5 лет лишения свободы.

Ленинский район, Галия Шакирова

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