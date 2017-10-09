Готовьте денежки: непогода остановила движение катеров в Севастопольской бухте

В Севастополе из-за шторма приостановлена работа морского транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за сильного шторма движение катеров по всем направлениям перекрыто.

Вместо морского транспорта севастопольцам предлагают добираться на автобусах. Однако, если проезд на катере с Южной на Северную сторону обойдется в 20 рублей, то за маршрутное такси – от 70 до 100 рублей, сообщают севастопольские СМИ.

При этом, чтобы добраться на такси, придется заплатить еще дороже – порядка 600 рублей.

Отметим, что в Севастополе сегодня действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра до 17 метров в секунду. По информации синоптиков, уже завтра в городе ожидается улучшение погодных условий.

Севастополь, Анастасия Зук

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