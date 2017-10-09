Украина вознамерилась оживить мёртвую ГУАМ – для борьбы с Россией

Украина предлагает Азербайджану, Грузии и Молдавии вновь объединиться, чтобы противостоять России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы МИД Украины Павла Климкина, страны должны объединиться, так как стоят перед «вызовом», который им якобы кинула Россия.

Он предложил странам ГУАМ приложить все усилия для борьбы с РФ: «Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом, территориальной целостностью. Это все исходит от одной страны – РФ, и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову», – заявил Климкин на совместном заседании министров иностранных дел Украины, Азербайджана, Грузии и Молдавии, которое состоялось в Тбилиси.

Как сообщал «Новый День», организация ГУАМ (за демократию и экономическое развитие) была создана в 1997 году. В ее состав входили Украина, Азербайджан, Грузия и Молдавия. Спустя несколько лет к ним также присоединился Узбекистан, правда, в «союзе» он пробыл недолго и в 2005 году покинул клуб «демократов».

По единодушному мнению экспертов, за годы своего существования объединение так и не выполнило ни одной задачи, поставленной перед ней западными спонсорами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 09.10.17

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