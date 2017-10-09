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Украина вознамерилась оживить мёртвую ГУАМ – для борьбы с Россией

Украина вознамерилась оживить мёртвую ГУАМ – для борьбы с Россией
Павло Климкин

Украина предлагает Азербайджану, Грузии и Молдавии вновь объединиться, чтобы противостоять России.

Как передает корреспондент РИА , по словам главы МИД Украины Павла Климкина, страны должны объединиться, так как стоят перед «вызовом», который им якобы кинула Россия.

Он предложил странам ГУАМ приложить все усилия для борьбы с РФ: «Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом, территориальной целостностью. Это все исходит от одной страны – РФ, и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову», – заявил Климкин на совместном заседании министров иностранных дел Украины, Азербайджана, Грузии и Молдавии, которое состоялось в Тбилиси.

Как сообщал «Новый День», организация ГУАМ (за демократию и экономическое развитие) была создана в 1997 году. В ее состав входили Украина, Азербайджан, Грузия и Молдавия. Спустя несколько лет к ним также присоединился Узбекистан, правда, в «союзе» он пробыл недолго и в 2005 году покинул клуб «демократов».

По единодушному мнению экспертов, за годы своего существования объединение так и не выполнило ни одной задачи, поставленной перед ней западными спонсорами.

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