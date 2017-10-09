«Uma2rman» едет в Крым – но не петь, а жить

Солист популярной российской группы «Uma2rman» Владимир Кристовский, отказавшийся от выступления на фестивале Extreme Крым в августе, все же приехал на полуостров для покупки недвижимости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», музыкант присмотрел квадратные метры в поселке Черноморское на Западном побережье Крыма.

По его словам, главным аргументом «за» стало «отсутствие необходимости получать визу». Кроме того, музыкант очарован красотой крымской природы.

«Вышел из дома, и ты уже на море», – цитирует Кристовского «Комсомольская правда в Крыму».

Солист «Uma2rman» собирается жить в апартаментах, построенных в рамках российско-итальянского проекта.

Всего в Черноморском будет возведено 20 таунхаусов, вилл и коттеджей на самом берегу Черного моря. 6 из них уже сданы.

Отметим, что стоимость жилплощади начинается от 76 тысяч 600 рублей за квадратный метр.

Черноморское, Оксана Мурзина

Черноморское. Другие новости 09.10.17

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