В Симферополе возле школы был замечен маньяк – а может и два

В Симферополе разыскивают возможного педофила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане сообщили о розыске мужчины, который пытался заманить школьников, предлагая им деньги взамен за «сопровождение» до дома.

Сведенья горожан подтверждаются ориентировкой МВД: «Неустановленное лицо, находясь возле школы №33, путем вхождения в доверие ребенка, предлагая 1000 рублей, просил сопроводить малолетних детей в возрасте около 10 лет домой», – говорится в сообщении.

В Киевском отделе полиции РИА «Новый День» не стали оперативно комментировать информацию, но и не опровергли существование данной ориентировки. Так, правоохранители разыскивают мужчину славянской внешности, среднего телосложения, ростом примерно 180 сантиметров, на вид 30-35 лет.

«Обобщенные» в ориентировке приметы вызвали негодование у крымчан, которые отмечают, что под описание подходит каждый второй.

Между тем, одни комментаторы отнеслись к розыску скептически, а другие утверждают, что недалеко от школы видели эксгибициониста: «Не знаю, по всем ли правилам составлена ориентировка, все ли приметы указаны... но вчера неподалеку от 33 школы я сама с маленькой дочкой имела неудовольствие наткнуться на онаниста. Ситуация пренеприятнейшая. Будьте бдительны, предупреждайте детей о бдительности и осторожности», – сообщает жительница крымской столицы.

Симферополь, Анастасия Зук

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