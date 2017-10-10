У Перекопа нашли братские могилы русских солдат и офицеров времён первого присоединения Крыма

На севере Крыма вблизи села Перекоп поисковики обнаружили массовое захоронение русских солдат и офицеров 2й армии князя Василия Долгорукова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», захоронения относятся к периоду завоевания Крыма во время Русско-Турецкой войны 1768-1774 гг.

«Всего были обнаружены останки 861 человека, погребенных в братских могилах в каждой из которых покоилось от 2 до 30 человек. Судя по всему, захоронения носили не столько ритуальный, сколько санитарный характер. Расположение погребений часто хаотическое, на многих костяках следы насильственной смерти – рубленные раны, засевшие в костяках турецкие пули, в одной из могил – кроме семи погребенных полных костяков – четыре отрубленные головы», – сообщает пресс-служба Центрального музея Тавриды.

В музее также рассказали, что найденные в могилах вещи – металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и, наконец, лучший датирующий материал – монеты не характерны ни для периода Великой Отечественной войны, ни для времени Гражданской войны.

«Лишь через некоторое время стало ясно, что найденные захоронения относятся к периоду русско-турецких войн второй половины XVIII века», – дополнили в музее.

В учреждении подчеркнули, что найденная находка, которая сможет рассказать о событиях 250-летней давности, для Крыма «уникальна». Это первое обнаруженное массовое захоронение солдат российской армии на территории полуострова того периода.

Войска Долгорукова-Крымского вошли на полуостров в 1771 году. Тогда они взяли турецкие крепости Ор-Капу, Кафа, Арабат и другие. В 1774 году турки попытались взять реванш, и высадили десант близ Алушты и Ялты, где произошли кровопролитные столкновения с русскими войсками.

Перекоп, Мария Моссур

Перекоп. Другие новости 10.10.17

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