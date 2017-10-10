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Бал хризантем в Никитском ботаническом саду откроется 25 октября

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду откроется 25 октября

Традиционный бал хризантем в Никитском ботаническом саду (НБС) в этот раз начнется 25 октября.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе НБС, старейшая и самая популярная цветочная выставка пройдет в 64-й раз.

В этом году увеличены площади посадок, на участке около 3 тысяч квадратных метров распустятся 45 тысяч цветов 350 сортов. 40 из них – новые формы, выведенные селекционерами НБС. Многие из них уже радуют гостей сада. Однако пик цветения придется на конец октября – начало ноября.

Напомним, что в прошлом году на выставке было представлено 290 сортов хризантем. В их числе 26 новинок, выведенных за последние 5 лет.

В течение месяца посетители НБС, а счет им, по словам сотрудников сада, идет на тысячи, выбирают королеву и принцессу бала – самые красивые хризантемы. Златоцветные будут цвести в саду до конца ноября.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 10.10.17

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