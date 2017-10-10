Докатались: на симферопольских перевозчиков заведут уголовные дела и расторгнут с ними договоры

Власти Симферополя расторгнут договоры с подрядчиками, которые систематически нарушают расписание движения общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам расторгнутых договоров минтранс Крыма и администрация города будут подавать обращения в МВД о возбуждении уголовных дел в отношении перевозчиков, «в части факта оплаченных, но не выполненных перевозок льготных категорий граждан».

По информации министра транспорта Крыма Игоря Захарова, в Симферополе после 20.00 только 20% перевозчиков выходят на маршруты.

«У нас уже есть два кандидата, тех материалов проверок, которые мы собрали, достаточно. На эти маршруты будем заводить более добросовестных перевозчиков», – отметил Захаров.

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на маршруты города в вечернее время не выходят 200 единиц транспортных средств.

«Я проведу свои контрольные мероприятия в части того, чтобы обнаружить транспортные средства после 20.00 на конечных остановках», – отметил Аксенов.

Аналогичные проверки по работе общественного транспорта в ближайшие несколько недель минтранс Крыма проведет в Ялте, Алуште, Феодосии и Керчи.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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