Докатались: на симферопольских перевозчиков заведут уголовные дела и расторгнут с ними договоры

Власти Симферополя расторгнут договоры с подрядчиками, которые систематически нарушают расписание движения общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам расторгнутых договоров минтранс Крыма и администрация города будут подавать обращения в МВД о возбуждении уголовных дел в отношении перевозчиков, «в части факта оплаченных, но не выполненных перевозок льготных категорий граждан».
По информации министра транспорта Крыма Игоря Захарова, в Симферополе после 20.00 только 20% перевозчиков выходят на маршруты.
«У нас уже есть два кандидата, тех материалов проверок, которые мы собрали, достаточно. На эти маршруты будем заводить более добросовестных перевозчиков», – отметил Захаров.
В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на маршруты города в вечернее время не выходят 200 единиц транспортных средств.
«Я проведу свои контрольные мероприятия в части того, чтобы обнаружить транспортные средства после 20.00 на конечных остановках», – отметил Аксенов.
Аналогичные проверки по работе общественного транспорта в ближайшие несколько недель минтранс Крыма проведет в Ялте, Алуште, Феодосии и Керчи.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 10.10.17
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