Ноябрьская Казань оказалась популярнее Ялты

Ялта проиграла Казани в рейтинге самых популярных направлений у россиян для отдыха на ноябрьские праздники.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», по данным Ассоциации туроператоров России, туристическая столица Крыма заняла второе место.

Третью строчку занял Санкт-Петербург, на четвертой – Золотое Кольцо. Замыкают рейтинг Краснодарский край и Подмосковье.

Тем не менее, туроператоры уверены, что Подмосковье в итоге потеснит и Крым, и Казань.

«По традиции, Подмосковье в дальнейшем займет первое место – основная масса «ноябрьских» туров будет разобрана в последний момент, в 20-х числах октября», – рассказал гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На текущий момент туроператоры продали около трети туров на праздничные даты. Цены в этом году практически не изменились, но рост продаж составил не более 5-7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорят участники рынка.

По их мнению, на спрос влияет погодный фактор: люди ждут до последнего момента, чтобы максимально гарантировать себе комфортный отдых с солнечной, теплой погодой.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 10.10.17

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