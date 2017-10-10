Аксёнов пообещал строгие кадровые выводы – тем, кто посмеет вернуть деньги

Муниципалитеты Крыма не справились с освоением бюджетных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 20 октября муниципалитеты вынуждены будут вернуть в бюджет республики более 650 миллионов рублей, которые были предназначены на определённые нужды, однако так и не были израсходованы.

Об этом сообщила в ходе заседания Совмина Крыма министр финансов Ирина Кивико.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с освоением финансов неприемлемой и напомнил чиновникам, а также ответственным за регионы вице-премьерам, о том, что кадровые перестановки еще не окончены, а по результатам «возврата денег» будут сделаны определенные выводы.

Отметим, что слушания по проекту бюджета Крыма намечены на ноябрь.

Как сообщал «Новый День», в августе полуостров накрыла волна увольнений: «обезглавленными» оказались ряд городов и районов Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.10.17

Ноябрьская Казань оказалась популярнее Ялты. / Докатались: на симферопольских перевозчиков заведут уголовные дела и расторгнут с ними договоры. / В Крыму подрядчики «завалили» сроки сдачи двух объектов ФЦП в Евпатории. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»