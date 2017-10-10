Украина прочно удерживает первое место в Европе по количеству психически неуравновешенных граждан

1,2 млн жителей Украины страдают от психических расстройств, сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные данные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 3% украинцев страдают психическими расстройствами.

При этом в стране растет количество неуравновешенных граждан: около 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатров.

«Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе», – констатируют неутешительные данные в Минсоцполитики «Незалежной» и добавляют, что психическое здоровье имеет первостепенное значение для личного благополучия, поддержания здоровых семейных отношений и способности каждого отдельного человека внести вклад в жизнь общества.

Отметим, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые приводят к потере трудоспособности.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.10.17

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