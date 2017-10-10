В Симферополе перетасуют автобусные остановки и выдворят фуры

В минтрансе Крыма и администрации Симферополя нашли способ борьбы с пробками на улицах крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди первоочередных мер – перенос остановок общественного транспорта, запрет парковки на обочинах дорог, увеличение улиц с односторнним движением и ограничения для большегрузных автомобилей.

На ликвидацию пробок министр транспорта Крыма Игорь Захаров и глава администрации Симферополя Игорь Лукашев планируют потратить две недели.

«Первое – перенесем остановки общественного транспорта, расположенные перед перекрестками. Самый яркий пример – это Детский парк на проспекте Кирова. Перенос остановок за кольцо на проспект Победы и на Киевскую напротив Дворца пионеров.

Второе – продолжаем организацию одностороннего движения. В частности, на улицах Тренёва, Богдана Хмельницкого, Генерала Попова, Менделеева, Дмитрия Ульянова, Миллера», – рассказал Захаров.

Также в городе хотят ввести запрет на парковку и стоянку автомобилей в центре города, на улицах с односторонним движением.

«Будем устанавливать дорожные знаки и жестко контролировать совместно с ГИБДД соблюдение правил – остановку и стоянку транспортных средств либо запретим вообще, либо там, где позволяет ширина дороги, будет разрешена стоянка только с одной стороны дороги», – отметил министр.

По мнению Захарова, в крымской столице нужно исключить практику парковки на обочинах дорог. Альтернативой станут новые парковки, которые планируется создать в городе после инвентаризации подходящей для этого местности.

До конца месяца в городе введут ограничение на движение большегрузов. Также будут пересмотрены фазы синхронизации в работе светофоров и установка новых светофоров в местах «массового движения пешеходов».

В свою очередь Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в выходные дни на Центральном рынке организовать работу регулировщиков.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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