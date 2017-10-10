Госдума: Украина за Крым не получит ни копейки, а Земан – конъюнктурщик

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков назвал идею президента Чехии Милоша Земана о компенсации Украине потери Крыма «странной» и «конъюнктурной».

Как уже сообщал РИА «Новый День», сегодня чешский лидер, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге заявил, что Украина не сможет вернуть полуостров, но может попытаться договориться о каком-либо возмещении в финансовом или газовом эквиваленте.

«Весьма странная постановка вопроса, тема закрыта. Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?» – цитирует Новикова РИА Новости.

При этом российский парламентарий назвал президента Чехии «взвешенным политиком», который может делать подобные заявления «либо от недостатка информации, либо в силу определенной конъюнктуры».

Отметим, что ранее украинские политики также «отказались» обсуждать данное предложение, назвав его «ужасным в своем цинизме».

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 10.10.17

Контролировать сбор курортной таксы в Крыму будет Минкавказ России. / Президент Чехии: Украине никогда не вернуть Крым – только просить деньги. / Крымский политик: Эрдоган когда-нибудь дождётся антитурецких манифестаций на полуострове. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»