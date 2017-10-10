Тарпищев намерен открыть в Крыму теннисный центр мирового уровня

В Крыму хотят построить теннисный центр.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство центра на полуострове необходимо для подготовки российских спортсменов. По мнению экспертов, целебный воздух Крыма поможет спортсменам быстро восстановиться и набраться сил.
«Хотелось бы построить теннисный центр в Крыму. С позиции тренировочного процесса по сравнению с сильнейшими академиями Запада у нас будет преимущество в системе подготовки. Крымский воздух помогает быстрее восстанавливаться. Нам просто необходимо иметь там теннисный центр», – цитирует ТАСС президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
Ранее сообщалось, что строить теннисный центр международного уровня будут на ЮБК.
В рамках реализации проекта может появиться не только гостиница и корты, но и теннисная академия.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 10.10.17
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