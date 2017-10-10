В крымский строительный бизнес зайдёт крупный греческий инвестор

Греческий бизнесмен Теодор Иорданидис собирается стать инвестором нескольких крымских проектов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», начать Иорданис планирует со строительного направления.

«Строительство является моей сферой деятельности в Греции, и в ней я хотел бы работать в Крыму», – цитирует бизнесмена РИА Новости.

Кроме того, греческому инвестору интересны проекты в сельском хозяйстве, животноводстве, в туристической сфере и инфраструктуре. При этом бизнесмен планирует создавать рабочие места для крымчан.

По его словам, решение работать в Крыму не спонтанное, оно принималось в течение двух лет и по результатам нескольких поездок на полуостров, хотя в сам Крым он влюбился сразу. При этом антироссийские санкции и сложности ведения бизнеса в республике грека не пугают.

«Я увидел значительный рост во многих сферах. Я лично не боюсь никакой политической нестабильности в данном регионе. Из-за того, что Крым для России играет важную роль, а Россия, являясь одной из связующих сил в мире, не оставит этот регион и гарантирует стабильность. Это я отмечаю, поскольку в Европе существует мнение, что Крым – это оккупированный регион. Но я увидел все своими глазами и лично для меня тема Крыма закрыта», – резюмировал Иорданидис.

Симферополь, Оксана Мурзина

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