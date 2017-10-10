Итальянцы в Крыму: Visa не испортила нам концертную поездку

Прибывшие с выступлением в Крым итальянские музыканты рассказали, что власти Италии не чинили им препятствий и не предостерегали от визита на полуостров. Единственная сложность, с которой столкнулись иностранцы – не работающая карта Visa.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне на пресс-конференции в Симферополе сообщил итальянский пианист Стефано Аддебо, который приехал на открытие абонементного сезона Камерного оркестра крымской филармонии.

«Нет, ничего подобного. Не было проблем с получением визы, – заверил пианист. – Единственная проблема – не работающая банковская карта».

«Но это мелочи», – отметил музыкант и добавил, что языковой барьер оказался легко преодолим с помощью музыки и схожести южного темперамента.

«Крым я нахожу очень красивым и напоминающим Италию – голубое небо, море, – отметил артист. – Крымский зритель очень тепло встречает, и приятно выступать для такой публики».

Итальянский исполнитель посетовал, что из-за дефицита времени не смог посетить те города и памятники, о которых много читал в интернете.

«Было бы интересно увидеть своими глазами Ялту, Севастополь, Балаклаву, Херсонес, – подчеркнул Аддебо. – Жаль, было мало времени, но я хочу еще раз приехать как турист».

Исполнители из Италии Стефано Аддебо и Янина Яцевская 8 октября открыли второй абонементный сезон крымского Камерного оркестра «Великие имена с камерным оркестром» в Симферопольском художественном музее. По оценке артистов, в Крыму появилось множество концертных площадок, которые ранее были либо недоступны для исполнителей, либо дорого оценивались арендодателями.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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