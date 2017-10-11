В Симферополе среди бела дня украли пихту

В Симферополе 40-летний мужчина не смог пройти мимо растущей на бульваре Ленина пихты. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, крымчанин выкопал хвойное дерево посреди белого дня, когда на улице было множество прохожих. Один из них и сообщил в полицию о краже.

Через несколько часов, когда правоохранители задержали вора, пихты у него уже не было: он успел продать дерево неизвестным, а деньги потратить. В отношении симферопольца, ранее уже судимого за воровство, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

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