За нападения на дипучреждения России арестовали четырех украинцев 

Следственный комитет России сообщил о заочном аресте четырех украинцев, причастных к нападениям на российские загранучреждения, расположенные в «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следствием установлено, что в 2014 году Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко напали на посольство РФ в Киеве, где устроили погром. При этом Назаренко также надругался над государственным флагом России.

Еще один инцидент произошел во Львове в марте 2016 года: по данным следствия, в нападении на генеральное консульство РФ и надругательстве над российским флагом принимал активное участие народный депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк.

На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей и результатов судебных экспертиз вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений». Назаренко и Парасюк также обвиняются по статье 329 УК РФ «Надругательство над государственным флагом РФ».

Злоумышленники объявлены в международный розыск, и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве также отметили, что одновременно украинские правоохранители по указанным фактам проводят собственные расследования, однако никого к уголовной ответственности так и не привлекли. Фактически украинская сторона отказала в исполнении запросов российского следствия о правовой помощи.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.10.17

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