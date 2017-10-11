Украинец пытался украсть у Крыма краснокнижного сокола

Сотрудники Крымской таможни совместно с управлением ФСБ России по РК в пункте пропуска «Джанкой» не дали украинцу вывезти с полуострова сокола-кречета, занесенного в Красную книгу России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», птицу пытались перевезти «в конструктивной полости автомобиля над бардачком».

В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сокола передали на ответственное хранение в Эколого-биологический центр Джанкойского района. Дальнейшую судьбу птицы определит суд.

Джанкой, Мария Моссур

Джанкой. Другие новости 11.10.17

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