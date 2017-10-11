«Царский бизнес»: севастополец ловил краснокнижных  рыб для услады гурманов

Севастополец наладил поистине царский промысел: житель полуострова поставлял на стол гурманам краснокнижную белугу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, в ходе рейда по пресечению преступной деятельности в сфере незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в доме одного из жителей Севастополя было обнаружено 13 фрагментов (костей) и 19 частей редкой рыбы белуги общим весом около 73 килограмм.

«Согласно результатам проведенной ихтиологической экспертизы установлено, что образцы исследуемых биоресурсов принадлежат одной особи белуги. Исходя из размеров представленных фрагментов, ее общая масса должна превышать 200 килограмм», говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что для данного вида рыб – это не рекорд: вес отдельных выловленных особей достигал полутора тонн.

В ходе расследования выяснилось, что рыба предназначалась для продажи в рестораны и торговые точки Севастополя и Республики Крым. При этом бизнес был отлажен: поставки носили систематический характер.

В отношении севастопольца решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Белуга занесена в международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Крыма. Обитает в Каспийском, Азовском и Чёрном морях, откуда заходит в реки для икрометания. Из-за промышленной добычи на протяжении всего прошлого века рыба практически исчезла в Черном и Азовском морях. С 1986 года вылов белуги запрещен.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 11.10.17

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