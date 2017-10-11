Жадность и слабоумие: в Красногвардейском районе украли терминал для оплаты услуг

Двое жителей Красногвардейского района решили совместить полезное с приятным и, прогуливаясь, между делом прихватили с собой терминал для оплаты услуг возле одного из магазинов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, о пропаже аппарата в полицию заявил сотрудник сервисной службы.

В ходе поисков «выпотрошенный» терминал полицейские обнаружили неподалеку. Через несколько дней правоохранители вышли и на похитителей. Ими оказались местные жители 19 и 20 лет, ранее уже имевшие проблемы с законом.

Крымчане рассказали, что их «добыча» составила около 19 тысяч рублей. Между тем, ущерб, причиненный владельцу терминала, оценили в более чем 100 тысяч рублей. Отметим, что вес подобного аппарата варьируется от 73 до 110 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Молодым людям грозит до пяти лет тюремного срока.

В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Красногвардейский район, Оксана Мурзина

Красногвардейский район. Другие новости 11.10.17

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