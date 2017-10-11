Крым стал  самым дешевым пляжным курортом минувшего лета

Крым оказался самым дешевым пляжным курортом минувшего лета. К соответствующему выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России, составив сводный обзор динамики минимальных цен на пакетные туры по 11 наиболее массовым пляжным направлениям за рубежом и внутри России с 5 июня по 28 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замеры минимальных цен на пакетные пляжные туры (продолжительностью 7 ночей на двоих взрослых с включенным авиаперелетом из Москвы туда-обратно) делались каждые 2 недели по 11 наиболее востребованным летним направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Россия (Анапа), Россия (Крым), Россия (Большой Сочи).

Наиболее дорогим по нижней планке цен на пакетные туры весь сезон оставалась Италия: если 5 июня еще можно было купить недельный тур на двоих в эту страну с вылетом в конце месяца за 67 с лишним тысяч рублей, то весь остальной сезон минимальные цены на Италию не опускались ниже 80 тысяч. До июньских значений показатели снизились только на заезды в середине сентября.

Следующая группа стран – Испания, Тунис и Таиланд, где в течение сезона минимальная цена на пляжные туры колебалась в диапазоне 55 – 70 тысяч рублей.

На Кипре минимальные цены на протяжении летнего пляжного сезона колебались в районе 45-55 тысяч рублей и к концу августа плавно пошли вниз.

Наиболее жестко конкурировали между собой Греция, Турция и Болгария: Турция, державшая с начала сезона минимальные цены на уровне 40 тысяч рублей, в августе стала дешевле и Греции, и даже Болгарии – цены упали почти на треть. При этом отмечается разное наполнение туров: турецкие предложения во всех случаях предполагали проживание с питанием на базе «все включено» в отелях не менее уровня 3*.

Конкуренты же в минимальную цену пакетов включали, как правило, только размещение без питания, иногда – завтраки, очень редко – полупансион.

Среди российских курортов наибольшее колебание цен на пляжные туры продемонстрировала Анапа: минимальные цены держались большую часть сезона в диапазоне 30 – 42 тысячи рублей (пик пришелся на конец июля), а в начале сентября опустились до уровня 25-24 тысяч.

В Сочи кривая минимальных цен стартовала в начале сезона с 22 тысяч рублей, держалась большую его часть довольно ровно – на уровне 32-34 тысяч и вернулась к первоначальному уровню в сентябре.

Безусловным лидером из всех исследованных направлений оказался Крым – весь активный летний сезон именно на этом направлении туры оказывались наиболее дешевыми.

Аналитики АТОР объясняют ситуацию, с одной стороны, большим количеством низкооуровневых объектов размещения, а с другой – маркетинговой политикой одного из крупнейших туроператоров России (минимальные цены в Крыму практически весь сезон предоставлялись одним игроком).

Цены на Крым плавно росли до конца июля (т.е. самым дорогими были заезды середины августа), а затем опускались до июньских значений. В целом, самые дешевые туры в Крым по краям сезона можно было прибрести за 16-20 тысяч рублей, а на августовские заезды – за 30-32 тысячи.

При этом минимальные цены на крымские турпакеты включали, как правило, размещение в объектах уровня 1* (редко – 2*), без питания (иногда – на завтраках или, в единичных случаях, с полупансионом).

Напомним, что осенью Крым утратил лидерские позиции среди направлений пляжного отдыха и даже «вылетел» из тройки самых демократичных направлений. Несмотря, на то, что пляжный сезон в Крыму из-за особенностей климата, по сути, завершается в сентябре, цены на соответствующие туры в октябре начали расти. Например, минимальная цена на тур для двоих (без питания) в первую неделю октября составила 26 тысяч 64 рубля.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.10.17

Жадность и слабоумие: в Красногвардейском районе украли терминал для оплаты услуг. / «Царский бизнес»: севастополец ловил краснокнижных рыб для услады гурманов. / Украинец пытался украсть у Крыма краснокнижного сокола. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»