В море возле Херсонеса нашли фрагменты древних амфор

В севастопольской Карантинной бухте подводные археологи обнаружили фрагменты амфор VIII – IX веков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружили в кутовой части бухты огромное количество обломков керамических амфор, в основном, VIII-IX веков. Также были найдены фрагменты глиняной обмазки гончарных печей.

Среди находок встречаются и бракованные изделия, которые подтверждают данные наблюдений ученых о том, что на берегах бухты в древние времена располагалось крупное гончарное производство.

В текущем году археологи расширили границы исследования этого производственного комплекса. Выяснилось, что к настоящему времени значительная часть прибрежной территории, на которой херсонесские мастера изготавливали керамическую тару, оказалась затопленной морем. В этом году экспедиция еще продолжит подводные исследования, сообщили в музее «Херсонес Таврический».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 11.10.17

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