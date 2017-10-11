Украинские военные обстреливают из минометов село  в ЛНР

В ЛНР бойцы ВСУ открыли огонь по Дому культуры в селе Долгое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обстреливать сельский ДК военные начли в 11 часов дня. Потом начали стрелять по разным точкам населенного пункта. По народной милиции ЛНР, при обстреле боевики применяют минометы калибра 120 миллиметров, запрещенные Минскими соглашениями. «Местные жители укрываются в подвалах, обстрел населенного пункта продолжается», – сообщил пресс-секретарь генерального прокурора ЛНР Давид Кац. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

За прошедшие сутки обстрелам семь раз подвергались и другие районы республики. В ночных перестрелках военные использовали пулеметы, стрелковое оружие, минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, а также зенитные установки.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 11.10.17

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