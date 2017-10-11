В Крыму 25 тысяч детей ждут места в дошкольных учреждениях

25 тысяч маленьких крымчан ждут возможности пойти в детский сад. Об этом заявила первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья Журба.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», самые большие очереди образовались в Симферополе, Керчи, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«В крымской столице устройства в дошкольные учреждения ждут 12 тысяч малышей, в том числе 9 тысяч – жителей города», – сообщила Журба.

В Керчи в очередных списках значатся почти 3 тысячи человек.

Напомним, что крымские власти неоднократно заявляли: проблема очередей в детские сады полуострова будет решена до 2020 года. Ускорить строительство новых и ремонт уже имеющихся детских дошкольных учреждений должны были средства, выделенные по федеральной целевой программе.

Однако ее реализация в республике буксует. В частности, в крымской столице в этом году не успеют завершить строительство запланированных пяти садиков, в Керчи возведение анонсированных прошлой осенью дошкольных учреждений даже не начиналось. «Деньги по программе не поступили», – оправдываются местные чиновники.

Между тем, спрос на детские сады рождает коррупционные и мошеннические схемы.

Как уже сообщал «Новый День», в июне бахчисарайские полицейские задержали директора одной из городских жилищных контор, которая помогала устроить ребенка в детский сад без очереди за 20 тысяч рублей. В конце прошлого года в Симферополе задержали 29-летнюю горожанку, которая предлагала решить этот вопрос за 30 тысяч рублей. После получения денег женщина переставала отвечать на звонки.

Существует и вполне законное решение вопроса – частные дошкольные учреждения. Однако ежемесячная оплата в них едва ли не больше средней зарплаты крымчан – 15-20 тысяч рублей. При этом в случае болезни ребенка хозяева таких учреждений перерасчет не делают, как это происходит в муниципальных садах. Поэтому многие родители водят своих чад, что называется, до последнего, осложняя болезнь своему малышу и подвергая риску чужих.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

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