Среда, 11 октября 2017, 16:48 мск

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Крым

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Крыма не существует? В одном из регионов  России напечатали карты без полуострова  

Крыма не существует? В одном из регионов  России напечатали карты без полуострова  

В Ханты-Мансийском автономном округе собирались использовать карты, на которых не было Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учебное пособие «Край, в котором я живу. Моя Югра» раздали всем новоявленным школьникам в качестве подарка от губернатора Натальи Комаровой к началу учебного года.

Однако в учебнике обнаружились грубые ошибки: крупнейший город округа оказался в соседнем регионе, а Крым и Калининград на карте России вообще отсутствовали.

Издательство объяснило «накладки» техническим сбоем, заявив, что в макете издания все было на своих местах, но во время верстки слои изображений отобразились неправильно. Компании пришлось за свой счет переиздавать 25 тысяч экземпляров. Сейчас учебники «без Крыма и Калининграда» у школьников изымают, раздать исправленные пособия обещают до конца октября.

Югра, Артем Рокотов

Югра. Другие новости 11.10.17

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