Не надо спешить в Ялту к ужину: в Крыму пытались определить самый экономичный город

В Крыму попытались определить город с самыми дешевыми продуктами питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал таблицу цен на продукты питания, имевшие место в сентябре в разных городах Крыма. Сравниваются Симферополь, Керчь, Евпатория и Ялта.

По многим позициям цены в Симферополе ниже, чем в приморских городах: это касается мясного фарша, сосисек (сарделек), пельменей, соленой (копченой) рыбы, оливкового масла, крепленого вина, молока, сыра, овощных консервов, шоколада, пряников, сухого детского питания.

Чай, кофе, сухие супы, хлеб, отечественные шампанское и ординарный коньяк дешевле всего в Керчи.

В Ялте, в соответствии с распространенным мнением, ряд продуктов дороже, чем в других городах: говядина и свинина на кости, куриные окорочка, мясокопчености, живая рыба, куриные яйца, шоколадные конфеты, картофель и капуста. Однако баранина, селедка, маргарин, сметана и сгущенка, отечественное пиво, минеральная вода, а также гамбургеры здесь стоят дешевле, чем в других регионах полуострова.

Евпатория – средний по ценам город. Минимальную стоимость имеют здесь рыбные консервы (в томате), сливочное масло, кисломолочные продукты, кексы и варенье. В сентябре наиболее дешевыми здесь были яблоки, груши.

Обед в столовой стоил от 493 руб (Симферополь) до 616 (Керчь), ужин в ресторане от 2 тыс 204 (Симферополь) до 3 тыс 43 руб (Ялта).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

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