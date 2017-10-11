Рост  крымских тарифов не соответствует официальной инфляции

В Крыму с начала года тарифы на различные услуги значительно увеличились. Больше других подорожали электричество и санаторные услуги

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогноз на текущий год уровня инфляции в РФ весьма оптимистичен: одни ведомства обещают 1,6%, другие – предупреждают о 4,5%, кто-то уже зафиксировал ее отрицательные значения (дефляцию). Между тем Крымстат, подведя итоги января-сентября 2017 года, приводит другие данные.

Судя по таблице, опубликованной на сайте ведомства, по сравнению с декабрем прошлого года подешевели (на 0,2%) только содержание и ремонт жилья – видимо, после резкой критики и штрафов, наложенных на некоторые управляющие компании.

Все остальные цифры выросли. Стоимость коммунальных услуг в целом к прошлогодним показателям составляет теперь 127% . Значительно подорожали водоснабжение – на 29,2%, газ на 18, электроэнергия – на 40%.

И если медицинские услуги подросли в цене не столь значительно (индекс составил 103,8%), то санаторно-оздоровительные – более, чем на треть (137%).

Не остались в стороне от тенденции и те, кто оказывает образовательные и физкультурно-спортивные услуги (107 и 109% соответственно).

Наиболее скромно выглядят в общем списке бытовые услуги и услуги связи – те и другие подорожали на 2,5%.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

Жители Бахчисарая встревожены: в городе могут закрыть детский стационар. / Севастополец отправится в тюрьму за торговлю заложенной недвижимостью. / Не надо спешить в Ялту к ужину: в Крыму пытались определить самый экономичный город. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»