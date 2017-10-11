Среда, 11 октября 2017, 16:47 мск

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Крым

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Севастополец отправится в тюрьму за торговлю заложенной  недвижимостью

Севастополец отправится в тюрьму за торговлю заложенной  недвижимостью

Жителя Севастополя приговорили к 4 годам лишения свободы за продажу квартиры, заложенной в банке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, мужчина продал квартиру в 2014 году, но «забыл» предупредить покупателя, что недвижимость куплена в ипотеку и кредит не погашен.

После совершения сделки у нотариуса продавец получил 2 миллиона 198 тысяч рублей. Этих денег было достаточно для погашения кредита, однако севастополец не пытался рассчитаться с банком-залогодержателем и распорядился полученными средствами по своему усмотрению.

В момент заключения сделки нотариусы были лишены возможности проверять наличие обременений на имущество. Поэтому обман вскрылся позже – при попытке покупателя оформить квартиру в российском правовом поле.

Мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ) и приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Севастопольский городской суд в апелляционном порядке проверил приговор и оставил его без изменения. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего – в его пользу осуждённый должен выплатить сумму, полученную по договору купли-продажи. Для успешного взыскания суд сохранил арест, наложенный на указанную квартиру и автомобиль осуждённого.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 11.10.17

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