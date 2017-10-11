Жители Бахчисарая встревожены: в городе  могут закрыть детский стационар

Жители Бахчисарая просят главу республики Сергея Аксенова не закрывать детское отделение в городской больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отделение официально закрывается на время ремонта. При этом крымчане утверждают, что помещения были отремонтированы при Украине и сейчас не нуждаются в реставрации. Многие подчеркивают: ремонт – это повод для дальнейшего закрытия.

«Отделение закрывается только на время ремонта. Этот вопрос на контроле, детей без оказания помощи никто не оставит. Да, ремонт был сделан при Украине, но не до конца: там был отремонтирован только туалет и несколько комнат, а это будет капитальный и хороший ремонт», – рассказала РИА «Новый День» начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Крыма Татьяна Текученко. Между тем, сотрудник Минздрава не смогла уточнить, надолго ли затянутся ремонтные работы.

В свою очередь местные жители не верят заявлениям чиновников и просят Аксенова повлиять на развитие ситуации, а также обратить внимание на расходование бюджетных средств. «Если выделяются деньги именно больнице, то их же можно и, наверное, нужно потратить с умом, приобрести медицинское оборудование, рентген аппарат или томограф», – пишут в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Фейсбуке местные жители. И добавляют, что республиканским чиновникам необходимо лично посетить отделение: «Перед тем, как давать деньги на ремонты, нужно провести экспертизу помещений или отделений. А то напишут в сметы то, что уже давно сделано. Знаем мы такие ремонты. Уже все эти хитромудрые схемы мы видели», – констатируют бахчисарайцы.

Крымчане, отметившиеся под постом, советуют местным жителям выходить на митинги или обращаться в федеральные СМИ: резонанс вокруг истории может сохранить отделение.

В то же время среди медработников больницы распространяется информация, что детское отделение в свое помещение не вернется: «Там будет два этажа терапии, а так не будет там больше детского отделения, половину сотрудников будут сокращать», – утверждает персонал учреждения.

Напомним, в Крыму сложилась катастрофическая ситуация как в сфере страховой медицины, так и платной. На начало года на полуострове была зафиксирована нехватка 1660 врачей и медработников. Хуже всего дела обстоят в медучреждениях, расположенных в сельской местности. Так, в начале лета в поселке Гвардейское Симферопольского района из отделения детского стационара уволились все врачи: стационар закрылся.

Бахчисарай, Анастасия Зук

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