Крымчанам, чьи дети не смогли попасть в детский сад, выплатят компенсацию

Крым собирается присоединиться к российским регионам, где местные власти компенсируют родителям отсутствие мест для их детей в дошкольных учреждениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время крымский Минобраз разрабатывает соответствующий проект.

«Мы обсуждали этот вопрос в преддверии формирования проекта бюджета на 2018 год. С этим предложением министр опять будет встречаться с Сергеем Валерьевичем (главой РК Сергеем Аксеновым – прим «НД») на следующей неделе. Как один из вариантов поддержки таким семьям – компенсация за не предоставление ребенку места в дошкольном учреждении», – заявила первый заместитель республиканского профильного министра Наталья Журба, добавив, что размер компенсации пока неизвестен.

Отметим, что в России в течение пяти лет не могут принять поправки в федеральный закон «Об образовании», касающиеся компенсации за отсутствие мест в детских садах. В данный момент решение этого вопроса целиком отдано на откуп региональным властям.

Некоторые регионы с подобной постановкой вопроса согласились. К примеру, из бюджетов Ярославской, Кировской, Пермской, Самарской, Липецкой, Архангельской областей, а также Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ежемесячно выделяют от 5 до 7 тысяч рублей на каждого ребенка, достигшего 3-летнего возраста, которому не смогли обеспечить посещение дошкольного учреждения.

По данным Журбы, сейчас на полуострове 25 тысяч маленьких крымчан ждут возможности пойти в детский сад. Если законопроект о компенсации будет принят, то крымским властям придется раскошелиться на 125 миллионов рублей ежемесячно, если размер выплат составит 5 тысяч рублей на ребенка, или на 175 миллионов рублей при сумме 7 тысяч рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.10.17

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