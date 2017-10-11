Судьбу борца за российским Крым решат в ноябре: судебное заседание перенесли

Симферополь, Октябрь 11 (Новый День, Мария Моссур) –Верховный суд Республики Крым перенес заседание по делу преподавателя Валерия Подъячего, осужденного при Украине за сепаратизм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной переноса заседания стала неявка директора средней образовательной школы №18 города Симферополя, выступающего ответчиком.

«У школы проблема с оформлением полномочий представителя в суде. За нарушение закона при оформлении этих полномочий директор школы решением управления образования привлечена к дисциплинарной ответственности», – рассказал РИА «Новый День» юрист Подъячего Олег Бондаренко.

Напомним, активист фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий боролся за возвращение Крыма и Севастополя в состав России и был осужден «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины». А после того, как Крым стал частью РФ, его из-за «судимости» отказались взять на работу в Крымский федеральный университет. Более того, на протяжении трёх лет Подъячий не может устроиться на работу ни учителем математики, ни даже сторожем.

Он обратился в суд, чтобы восстановить справедливость, но Киевский районный суд Симферополя в удовлетворении иска отказал.

Истец не согласился с таким решением и подал апелляцию. Олег Бондаренко подчеркивает: никаких преступлений по закону РФ Подъячий не совершал, а если и вспоминать о судимости в рамках законодательства Украины, то она уже погашена.

Сторона защиты надеется, что Верховный суд Крыма восстановит справедливость.

Крымский политолог Сергей Киселёв отмечает, что ситуация нестандартная, к её разрешению необходимо привлекать депутатов от Крыма, которые прошли в Госдуму России. По мнению крымчанина, только они смогут помочь Подъячему решить данный вопрос, чтобы борец за русский Крым продолжил карьеру преподавателя на родном полуострове.

Крым. Другие новости 11.10.17

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