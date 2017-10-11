Среда, 11 октября 2017, 18:56 мск

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Киев бредит: в ДНР заявили, что не готовили теракт в Мариуполе  

Киев бредит: в ДНР заявили, что не готовили теракт в Мариуполе  

Власти Донецкой народной республики опровергли причастность к подготовке теракта на подконтрольной Киеву территории.

Как передает корреспондент РИА , Служба безопасности Украины заявила, что на территории Донецкой области задержали двух украинцев, заявив, что они по заданию министерства государственной безопасности ДНР готовили теракт в Мариуполе. По данным СБУ, у задержанных изъяли две противопехотные мины с дистанционным приводом. Их целью должен был стать железнодорожный вокзал Мариуполя, утверждают в СБУ. Кроме того, террористы должны были взорвать еще ряд социальных объектов на подконтрольных Киеву территориях.

Между тем, в ДНР заявили, что обвинения в подготовке теракта – очередная провокация украинских спецслужб. «Бред. Мы не приемлем тактику террора. В отличие от Украины, мы не используем террористические методы ведения войны. Это очередная провокация», – цитируют РИА «Новости» представителя оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 11.10.17

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