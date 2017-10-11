Киев бредит: в ДНР заявили, что не готовили теракт в Мариуполе

Власти Донецкой народной республики опровергли причастность к подготовке теракта на подконтрольной Киеву территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Служба безопасности Украины заявила, что на территории Донецкой области задержали двух украинцев, заявив, что они по заданию министерства государственной безопасности ДНР готовили теракт в Мариуполе. По данным СБУ, у задержанных изъяли две противопехотные мины с дистанционным приводом. Их целью должен был стать железнодорожный вокзал Мариуполя, утверждают в СБУ. Кроме того, террористы должны были взорвать еще ряд социальных объектов на подконтрольных Киеву территориях.

Между тем, в ДНР заявили, что обвинения в подготовке теракта – очередная провокация украинских спецслужб. «Бред. Мы не приемлем тактику террора. В отличие от Украины, мы не используем террористические методы ведения войны. Это очередная провокация», – цитируют РИА «Новости» представителя оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 11.10.17

Судьбу борца за российским Крым решат в ноябре: судебное заседание перенесли. / Рост крымских тарифов не соответствует официальной инфляции. / Жители Бахчисарая встревожены: в городе могут закрыть детский стационар. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»