Среда, 11 октября 2017, 20:23 мск

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Крым

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Крым получает ПО Microsoft в обход санкций США

Крым получает ПО Microsoft в обход санкций США

Программное обеспечение Microsoft поступало в Крым, несмотря на санкции. Об этом заявило агентство Reuters.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции, установленные США, в числе прочего, запрещают экспорт любых американских продуктов, услуг и технологий в Крым. Кроме того, запрещено заключать сделки с компаниями или персонами, попавшими в список «лиц особых категорий и запрещенных лиц» правительства США (SDN-лист).

Однако находящиеся под санкциями организации приобрели продуктов Microsoft на общую сумму около 60 млн рублей ( $1,03 млн). Источники Reuters утверждают, что некоторые пользователи предоставили Microsoft ложную информацию о себе, воспользовавшись тем, что компания не может полностью исключить попадание своей продукции к ним. Другие приобретали ПО Microsoft у третьих лиц.

Среди находящихся под санкциями организаций, получивших продукцию Microsoft, – концерн Алмаз-Антей, Главгосэкспертиза России, участвующая в работе над проектом моста через Керченский пролив, судостроительный завод «Море», а также санаторий «Крым» Минобороны РФ.

При этом подчеркивается, что база данных не включает частные компании, поэтому масштаб проблемы может оказаться гораздо большим. «Если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится», – цитирует агентство одного из перепродавцов этой продукции, согласившегося говорить на условиях анонимности.

Microsoft прямые поставки отрицает и заявляет, что в случае выявления нарушений обязуется «немедленно приостановить ненадлежащие продажи», и применить «решительные меры по предотвращению получения доступа и использования продуктов и услуг компании клиентами, на которых распространяются запреты».

Москва, Артем Рокотов

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