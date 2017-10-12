Украина в ауте:  ПАСЕ может   снять политические санкции с России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, позволяющую снять политические санкции с России. Проект был подготовлен следующим президентом ассамблеи Микеле Николетти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ПАСЕ призвала организовать и провести четвертый саммит Совета Европы, отмечая, что эффективная подготовка к саммиту требует совместной работы двух уставных органов Совета Европы – ПАСЕ и Кабинета министров.

«Сейчас наблюдается несоответствие в составе участников двух уставных органов: вслед за незаконной аннексией Крыма Российской Федерацией и по этой причине применения Ассамблеей санкций в отношении российской парламентской делегации, в течение трех лет Российская Федерация участвовала в деятельности и была представлена только в одном из двух уставных органов организации, а именно в Комитете министров», – отмечается в документе.

Отметим, что Украина требовала отменить норму, по которой ПАСЕ и Кабинет министров должны «гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах», однако все поправки, предлагаемые Киевом, требующим, чтобы возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Совета Европы было возможным только после возвращения Крыма, на этот раз были проигнорированы.

Резолюцию поддержали большинство депутатов ПАСЕ, в том числе и некоторые представители Украины.

Принятое решение запрещает ПАСЕ продлевать санкции без согласия стран-членов. «В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены – потому что в кабмине Совета Европы санкций против РФ нет», – отмечает «Европейская правда».

Поскольку санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе в 2018 года, пишут украинские СМИ, наперебой предлагая предотвращения данного исхода.

Страсбург, Платон Ефимчук

Страсбург. Другие новости 11.10.17

Мусор, вода и детские сады: как в Крыму собираются решить проблемы Бахчисарайского района . / В Советском районе Крыма зафиксирована вспышка АЧС. / Надавили: на Украине обещают внести поправки в закон «Об образовании». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»