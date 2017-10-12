Венгрия: Закарпатью пора заявить о самоопределении

Украинские дипломаты обвинили Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МИД Украины направил Венгрии ноту протеста и потребовал запретить проведение акции «Самоопределение для Закарпатья».

«Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?, – написал в соцсети глава украинского МИД Павел Климкин. – Направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины».

Отметим, что накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатье. Климкин предложил коллеге провести встречу, однако венгерский дипломат от переговоров отказался из-за скандального украинского закона «Об образовании». Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал, так как беседовать было необходимо до принятия закона.

Напомним, 25 сентября Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Более того, Венгрия заявила о намерении потребовать от ЕС введения санкций в отношении Украины, если закон «Об образовании» не будет отозван.

Будапешт, Анастасия Зук

Будапешт. Другие новости 12.10.17

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