В Симферополе маршрутка оторвала иномарке дверь

В Симферополе столкнулись BMW и маршрутка, иномарка осталась без двери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 11 октября на улице Гурзуфской.

По словам очевидцев, иномарка «вылетела» из-за поворота на большой скорости и в нее врезался автобус, следовавший по маршруту №29 (село Строгановка – площадь Куйбышева).

В результате столкновения BMW остался без левой двери и левого крыла. Машину развернуло поперек дороги.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 12.10.17

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