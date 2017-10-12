В Симферополе маршрутка оторвала иномарке дверь

В Симферополе столкнулись BMW и маршрутка, иномарка осталась без двери.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 11 октября на улице Гурзуфской.
По словам очевидцев, иномарка «вылетела» из-за поворота на большой скорости и в нее врезался автобус, следовавший по маршруту №29 (село Строгановка – площадь Куйбышева).
В результате столкновения BMW остался без левой двери и левого крыла. Машину развернуло поперек дороги.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 12.10.17
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