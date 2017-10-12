Четверг, 12 октября 2017, 11:04 мск

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В Симферополе маршрутка оторвала иномарке дверь

В Симферополе маршрутка оторвала иномарке дверь
Фото группы «Автопартнер Крым» (VK)

В Симферополе столкнулись BMW и маршрутка, иномарка осталась без двери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 11 октября на улице Гурзуфской.

По словам очевидцев, иномарка «вылетела» из-за поворота на большой скорости и в нее врезался автобус, следовавший по маршруту №29 (село Строгановка – площадь Куйбышева).

В результате столкновения BMW остался без левой двери и левого крыла. Машину развернуло поперек дороги.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Симферополь, Мария Моссур

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