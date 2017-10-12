Непогода погуляла в крымском поселке на 20 миллионов рублей

На восстановление крымского поселка, пострадавшего от селя, понадобится 20 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе в Щебетовке в окрестностях Феодосии сель повредил более 40 частных домов, разрушил дороги и ливневки. На компенсационные выплаты жителям поселка предусмотрен 1 миллион рублей. Остальные деньги пойдут на ремонт инфраструктуры. Местные власти отмечают, что сумма – 20 миллионов озвучена «по самым предварительным расчетам».

«Есть сложности – не просто финансирование и как выделить деньги, а сложности по балансодержателям, по собственникам объектов. Если, например, дорога находится в муниципальной собственности, то ее можно ремонтировать, а если ливневая канализация бесхозная, то ее нужно сначала принять на баланс и только после этого можно выделять деньги на данные работы», – рассказал глава администрации Феодосии Сергей Фомич.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 12.10.17

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