«Мальбрук в поход собрался…» На Украине готовят  масштабное наступление на Крым

На Украине готовят масштабное наступление на Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым – это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они с нами не сделали», – сказал Ислямов, отметим, что в настоящее время внутриполитическая ситуация на Украине не способствует проведению подобных мероприятий – все заняты внутренними проблемами. Однако процесс подготовки шествия уже начался, уверяет Ислямов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.10.17

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