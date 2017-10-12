Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Наследие Украины: в Крыму 30% бомбоубежищ используют не по назначению

Наследие Украины: в Крыму 30% бомбоубежищ используют не по назначению

В Крыму 30% бомбоубежищ и защитных сооружений не имеют хозяина и находятся в запущенном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинский период в Крыму не уделялось достаточного внимания вопросам гражданской обороны. Только после возвращения полуострова в состав РФ Совмин Крыма принял ряд постановлений, чтобы провести капитальный ремонт сооружений.

По данным заместителя министра – начальника управления гражданской защиты министерства чрезвычайных ситуаций РК Александра Дыгало, всего в Крыму 388 бомбоубежищ и защитных сооружений, многие из которых находятся в подвалах многоквартирных домов или переделаны под бары и спортивные залы.

«Но по российскому законодательству и законодательству Республики Крым все эти сооружения в ближайшие годы будут приведены в надлежащий вид и будут использоваться по своему предназначению», – цитирует замминистра РИА Новости (Крым).

Дыгало также отметил, что по закону, в случае ЧС, используемые не по назначению бомбоубежища в течение суток должны быть приведены в надлежащий вид.

Для приведения защитных сооружений в соответствии с нормами потребуются «значительные суммы и средства, а также инженерное оборудование».

Симферополь, Мария Моссур

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