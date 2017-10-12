Четверг, 12 октября 2017, 17:02 мск

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Крым

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Руль с подогревом и метла без черенка –  запросы крымских чиновников

Руль с подогревом и метла без черенка –  запросы крымских чиновников

Сайт госзакупок РФ, отражающий запросы крымских госпредприятий и учреждений, помогает составить представление об интересах и вкусах региональных чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Керчи, переформатированная весной и летом, видимо, к осени вполне освоилась и решила устроиться поудобнее – закупает кресла для руководителя – 5 штук по 14 тыс руб. «Служебные стулья» должны быть обтянуты экокожей, иметь монолитный каркас, иметь механизм качания повышенной комфортности с регулировкой под вес. Чиновником можно похвалить за самоограничения – кресла рассчитаны на нагрузку до 120 кг.

Центр народного творчества РК объявил конкурс на закупку легкового автомобиля, на который предполагается потратить 1,3 млн руб (источник финансирования – бюджет Крыма). Пятиместный седан должен быть обязательно белым и иметь рулевое колесо с подогревом, обтянутое кожей. Народное творчество требует наличия акустической системы с цветным дисплеем, включающей не менее шести динамиков.

На фоне этих претензий другие требования к закупаемым товарам уже не удивляют: уличная урна для села Мирное (пригород Симферополя) должна позволять вычищать ее одним движением. Для этого ее сделают качающейся, на ножках.

Требования Симферопольского винодельческого завода к декору бутылок «тростинка», в которые он собирается разливать свою водку «Форос», таковы, что выполнить их может только один стеклотарный завод в стране – договор (да и то со второй попытки) заключен с находящимся в Нижегородской области «Балахнинским стеклом».

А вот понять, зачем керченскому МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» нужно 300 штук метелок без черенка, трудно – ведь на них невозможно летать.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.10.17

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