Холодно, тепло и снова холодно: синоптики рассказали о погоде в Крыму на ближайшие 4 месяца

В Крыму ожидают очередное резкое похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к субботе на полуостров придет холодный фронт, который принесет короткие, но сильные дожди. Температура воздуха понизится до +8 – +13 градусов ночью и +11 – +16 днем.

Но в начале следующей недели к Крыму подтянется антициклон. По словам Тишковца, начнется последнее в текущем году бабье лето: днем потеплеет до +20 – +23.

Однако с 24 октября в Крыму воцарится осень. В ноябре, согласно долгосрочному прогнозу, дневные температуры не превысят +10 градусов, в декабре выпадет снег, ударят морозы.

Грядущая зима в Крыму вообще обещает быть холодной: если январь прогнозируется в пределах климатической нормы, то средние температуры декабря и февраля ожидаются ниже многолетних значений.

Впрочем, напомнил синоптик, сбываемость долгосрочных прогнозов невысока.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.10.17

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