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«Школьное перемирие» по-украински: село в ДНР  обстреляли из «Градов»

«Школьное перемирие» по-украински: село в ДНР  обстреляли из «Градов»

Украинские военные обстреляли село на юге ДНР.

Как передает корреспондент РИА , впервые с 25 августа, когда вступило в силу соглашение о так называемом «школьном перемирии», военные ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Град». При обстрелах боевики также использовали ПТУР, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В общей сложности, по данным оперативного командования республики, за прошедшие сутки украинская сторона 24 раза нарушила режим прекращения огня. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов ДНР. Не обошлось без человеческих жертв: при защите республики погиб один военнослужащий ДНР. Информации о разрушениях пока нет.

Как сообщал «Новый День», вчера в ЛНР бойцы ВСУ открыли огонь по Дому культуры в селе Долгое.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 12.10.17

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