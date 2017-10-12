В Севастополе нашли пулемет Дегтярева времен ВОВ

В Севастополе на территории мемориального комплекса «Исторический бульвар» саперы нашли пулемет Дегтярева и гранату времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артефакты удалось обнаружить при подготовке к проведению международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя».

«На исследуемой территории были обнаружены исторические артефакты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: осколки мин, граната, советская каска. В районе беседки «Грибок» был обнаружен пулемет ДП (Дегтярева пехотный, образца 1927 года)», – сообщили в пресс-службе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В 1941-1942 гг. вся территория Исторического бульвара находилась под охраной 1-й роты Войск воздушного наблюдения, оповещения и связи. Личный состав размещался в небольшом помещении на склоне бульвара.

Вблизи беседки «Грибок» располагались позиции 357-й малокалиберной зенитной батареи, прикрывавшей здание Панорамы, холодильника, хлебозавода и кораблей, стоявших в Южной бухте. В 200 метрах южнее здания Панорамы располагалась зенитная пулеметная рота.

29 июня 1942 года советские войска, отходя, заняли оборону по скатам Исторического бульвара и на площади Коммуны (ныне площадь Ушакова).

Предположительно найденный пулемет мог находиться на вооружении частей Севастопольского оборонительного района, располагавшихся на Историческом бульваре, или тех частей, которые вели последние бои по гребню Бульварной высоты в конце июня 1942 года.

Севастополь, Мария Моссур

Севастополь. Другие новости 12.10.17

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