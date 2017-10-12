«Сидів у лузі коник…» Украина декоммунизировала российского кузнечика

В киевских школах украинизировали текст популярной детской песенки «В траве сидел кузнечик».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после принятия скандального закона «Об образовании» первоклассники, обучающиеся в школах Киева, должны разучивать русские песни на украинском языке. Текст популярной песни на стихи Николая Носова теперь звучит так: «Сидів у лузі коник, сидів у лузі коник. Жив коник, не тужив. Він їв лише травичку і мав хорошу звичку, з метеликом дружив. Та жаба жовтопуза з'явилася у лузі i з'іла стрибунця... Жив коник, не боявся i геть не сподівався такого от кінця».

Сами украинцы в социальных сетях отмечают, что ситуация доходит до абсурда, а заложниками «мовного» закона становятся дети.

Напомним, 25 сентября Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое негодование и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Более того, Венгрия заявила о намерена потребовать от ЕС введения санкций в отношении Украины, если закон «Об образовании» не будет отозван.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.10.17

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